Кабмин одобрил соглашение с Красным Крестом

Правительство одобрило проект Закона Украины «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о юридическом статусе Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и ее представительства в городе Киеве».

Как сообщает сегодня Правительственный портал, документ одобрен 28 ноября.

Целью ратификации соглашения является вступление в силу Соглашения между правительством Украины и Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о юридическом статусе Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и ее представительства в городе Киеве, подписанного 6 февраля 1997 года в г. Женеве.

Также отмечается, что ратификация соглашения позволит создать правовое основание для осуществления гуманитарной миссии, направленной на помощь в решении острых социальных вопросов, которую выполняет в Украине Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также правовые принципы для обеспечения легитимности участия Украины в международном сотрудничестве.