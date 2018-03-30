Материнская гипертревожность опасна для ребенка!

Только-только наступили первые осенние холода, а многие дети сразу же умудрились захворать. И так обидно: вроде и отдохнули за лето, и окрепли. Но никуда от детских хворей не деться. Мамам остается только терпеливо и с достоинством переживать все невзгоды, быть бодрой самой, морально поддерживать и малыша, и других домочадцев. Но всегда ли это удается? Ведь тревога за здоровье и даже жизнь малыша иногда не отпускает тогда, когда ребенок здоров. Следует знать, что повышенная материнская тревожность может серьезно навредить маленькому больному.

Психологи Киево-Святошинского центра социально-психологической реабилитации населения работают в стационарных отделениях Киевской областной детской больницы (г. Боярка). Им постоянно приходится наблюдать ситуации, когда мать может служить источником опасности для своего больного ребенка.

Стандартная картина: мама хлопочет возле заболевшего малыша. Но нередко возникают сомнения в том, насколько адекватно она воспринимает ситуацию и способна ли реально помочь своему ребенку. Порой женщина суетлива, несобранна, не в состоянии сосредоточиться на том, чтобы правильно выполнять назначения врача. Она паникует, начинает делать сразу несколько дел, но бросает их, не окончив: то начинает читать инструкцию по приему лекарства, то бросается готовить питье, то ей вдруг кажется, что лучше сначала накормить ребенка… В таком состоянии мать может перепутать лекарственные препараты, правила их приема, превысить допустимую дозировку. Она может дважды дать одно и то же лекарство, но при этом забыть дать другой препарат. Может много времени уделять второстепенным действиям, забывая про главные, а может и вовсе замучить малыша лишними процедурами.

При этом негативное воздействие на ребенка оказывает уже само поведение матери. Ей, как правило, не удается скрывать от малыша свое состояние, и тот, почувствовав ее панику, может сильно испугаться. Некоторые матери изливают свою тревогу, причитая, сетуя вслух на судьбу, ругая малыша и вызывая тем самым у него чувство вины. Такая мама может даже бить ребенка, если тот капризничает, не хочет кушать или подвергаться врачебным процедурам. Все это, конечно, только усугубляет его состояние.

Причины возникновения материнской тревожности

Абсолютно нормально, если мать испытывает беспокойство о своем ребенке. Материнская тревожность напрямую связана с механизмами выживания. Нечто подобное можно наблюдать у самок в тот короткий период, когда у них появляется потомство. Это связано с необходимостью защищать детенышей от хищников и превратностей дикой природы до тех пор, пока они подрастут и уйдут в самостоятельную жизнь. А в человеческом обществе период детства настолько затягивается во времени, что мать не перестает тревожиться о своем ребенке даже тогда, когда тот становится взрослым, самостоятельным и уже имеет своих детей.

Это связано с тем, что в женщине природой заложена способность иметь большое потомство, и инстинкт велит ей все время «заниматься детьми». А искусственно ограниченное количество детей приводит к тому, что каждый из них приобретает для матери гиперценность. Вследствие этого приходится наблюдать ряд патологических материнских реакций: попытки искусственно удержать подросшего ребенка «в гнезде», желание постоянно его контролировать и, конечно, болезненная тревога за жизнь ребенка. (Другая крайность — это вообще атрофированное чувство материнства.) Психологические сбои — это неизбежная расплата за нарушение законов человеческой природы.

Материнская гипертревожность может также быть связана с личностными особенностями женщины, которая и в других ситуациях склонна выискивать повод для волнений и переживаний. Вместе с тем повышенная тревожность может быть следствием тяжелых или даже трагических обстоятельств, как то: смерть первого или одного из детей; ряд неудачных попыток забеременеть; невозможность в дальнейшем иметь детей; значимость ребенка для сохранения семьи; предыдущие болезни с угрозой жизни малыша; серьезное хроническое заболевание; тяжелый диагноз.

Однако, каковы бы ни были причины гипертревожности, самое главное — чтобы мать отдавала себе отчет в том, что своим поведением она может серьезно навредить ребенку. В сложных случаях тревожные мамочки нуждаются в помощи специалистов-психологов. Однако чаще всего речь идет о ситуативной тревожности, которая в большей или меньшей мере свойственна каждой матери и в норме почти полностью проходит после того, как малышу становится лучше. В этом случае тревогу можно преодолеть самостоятельно (или с помощью близких), если придерживаться ряда весьма простых правил.

Рекомендации женщинам, склонным к чрезмерной тревожности 1. Постарайтесь не демонстрировать свою тревогу ребенку. Но наигранной бодрости будет мало. Вам придется постараться взять себя в руки по-настоящему, т.к. дети безошибочно чувст­вуют истинное душевное состояние матери.

2. Если в семье есть кто-то, склонный к чрезмерным эмоциональным проявлениям, нагнетанию ситуации и даже панике (нередко это бывают бабушки), постарайтесь вывести этого члена семьи «из игры» (хорошо помогают вежливые просьбы о помощи и простенькие поручения).

3. Если вы сомневаетесь в том, стоит ли обратиться за врачебной помощью, то лучше не тяните с вызовом врача или неотложки. Сомнения и переживания не позволят вам сосредоточиться на помощи ребенку. Чем быстрее вы будете знать диагноз, тем конструктивнее будет ваше поведение и тем раньше начнется грамотное лечение малыша. Не забывайте, что медработники всегда знают эпидемиологическую ситуацию и то, какими именно болезнями в вашем районе болеют дети. Поэтому они быстро смогут распознать и атипичное протекание болезни, и просто стертую форму того или иного заболевания.

4. Готовясь к визиту врача, помните, что в состоянии паники вы можете либо не дать полной информации о болезни, либо перепутать рекомендации по ее лечению. Поэтому обязательно запишите, как и когда началась болезнь ребенка, основные симптомы заболевания и все вопросы, которые вас волнуют. Точно так же вам предстоит зафиксировать и все рекомендации врача. При этом обязательно переспрашивайте, если вам что-то не совсем понятно; уточняйте, какие из рекомендуемых лекарст­венных препаратов аналогичны по действию, чтобы потом приобрести только один из них.

5. Много душевных сил уходит на постоянное напряжение и попытки вспомнить о том, «что я забыла» и «что еще нужно (или можно) сделать». А это только добавляет суеты, усиливает тревогу и изматывает всех, включая больного ребенка. Степень тревоги заметно упадет, если вы четко будете знать, что нужно делать и на чью помощь можно рассчитывать. Поэтому после ухода врача запишите абсолютно все действия по уходу за ребенком. Затем решительно вычеркните то, что сделать по какой-либо причине невозможно (нет условий, ребенок категорически не переносит какую-либо из про­цедур и т.п.). Если некоторые советы врача дублируют друг друга (или — или), выберите что-то одно. То, что осталось, распишите как распорядок дня, укажите время приема и дозировку лекарственных препаратов, необходимые процедуры, диету и пр. Продумайте, чем могут помочь другие члены семьи, и согласуйте с ними ваши действия.

6. Если у вас хронически больной ребенок, который подвержен внезапным обострениям болезни, приступам, патологической реакции на повышение температуры и пр., позаботьтесь о том, чтобы необходимый набор лекарственных препаратов всегда был укомплектован и находился в одном и том же месте. Необходимые действия запишите в той последовательности, в которой это рекомендовано врачом, и храните эту инструкцию вместе с препаратами. Проинфор­мируйте всех домашних, где находятся лекарства и что нужно делать в случае вашего отсутствия. Со временем это будет полезно и подросшему ребенку, когда он сможет уже сам о себе позаботиться.

Рекомендации мужьям

Если вы знаете за своей супругой такую черту, как гипертревожность, не позволяйте, чтобы она «заразила» вас этим. В случае болезни ребенка возьмите на себя ответственность и контроль над ситуацией: вызовите участкового врача или «скорую»; сходите в аптеку; в случае необходимости по-доброму нейтрализуйте бабушку, если она добавляет паники.

Не ругайте жену за ее поведение — в данной ситуации это только ухудшит ее состояние. Помните, что болезнь ребенка — это не тот момент, когда стоит «воспитывать» жену и доказывать, в чем она не права. Постарайтесь успокоить свою супругу теми методами, которые по вашему опыту лучше всего на нее действуют: успокаивающие средства, ласковое или твердое слово. Проследите, чтобы инструкции врача были записаны, а потом расписаны по часам. Обсудите с женой, чем именно вы можете быть полезным в данной ситуации. Если ее поведение совсем неадекватно, возьмите несколько отгулов или побеспокойтесь о том, чтобы в ваше отсутст­вие дома находился трезвомыслящий спокойный человек.

Рекомендации медработникам

Мамам, находящимся в состоянии паники, необходимо уделить особое внимание. Внешне материнская гипертревожность может проявляться по-разному. Одна женщина может быть раздраженной, жаловаться на судьбу и на то, что ребенок заболел, говорить долго и возбужденно. Другая, наоборот, может быть несколько заторможенной, с трудом фиксировать взгляд, будучи не в состоянии сосредоточиться. Она не сразу понимает то, что ей говорят; часто переспрашивает одно и то же; невпопад задает вопросы. Могут быть и вовсе атипичные модели поведения, но основой критерий — это то, насколько адекватно мать воспринимает информацию, в состоянии ли запомнить порядок выполнения процедур и приема лекарственных препаратов.

Отнестись к такой мамочке необходимо со всей серьезностью. Помните, что речь может идти не только о здоровье, но и о жизни ребенка. Насколько позволяет ситуация, постарайтесь успокоить женщину, не перегружайте ее лишней информацией. Разговаривайте с ней спокойно, не повышая голоса, даже если она вывела вас из себя бестолковым поведением. Обязательно запишите (четко и большими буквами) порядок приема лекарств, постарайтесь выяснить, правильно ли она все поняла.

Мария Кириленко, Анна Яценко

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