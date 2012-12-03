Сколько в Украине ВИЛ-инфицированных

Национальная программа по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа за пять лет ни разу не финансировалась в полном объеме.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ - Украина» (№ 197 от 3 декабря), об этом заявил председатель Международного альянса по ВИЧ\СПИДу в Украине Андрей Клепиков, комментируя данные доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

По официальным данным, в Украине насчитывается более 120 тысяч ВИЧ-инфицированных. При этом, по информации Всемирной организации здравоохранения, число ВИЧ-инфицированных в Украине составляет около 400 тысяч человек. В докладе указывается, что антиретровирусную терапию в нашей стране получают около 20% официально зарегистрированных пациентов.

Как сказал А.Клепиков, в 2005 году от болезней, связанных с ВИЧ, в Украине умерли 2185 человек, а в 2011 году - уже 3735. По его мнению, в борьбе со СПИДом Украина существенно проигрывает другим странам, а риск умереть у пациентов с ВИЧ в Украине выше, чем в слаборазвитых странах Африки.

Вместе с тем, в Государственной службе по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям заявили, что уровень инфицирования ВИЧ в стране, напротив, снижается.

"Если пять лет назад прирост заболевания среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составлял 16%, то сегодня - 3,6%" - сообщила председатель госслужбы Татьяна Александрина.

В ведомстве признали, что на борьбу с ВИЧ/СПИДом из государственного бюджета выделяется слишком мало средств. "Мы действуем в рамках положенного нам финансирования. Например, в 2012 году его объем составил 305 млн грн при запланированных более 600 млн грн" - пояснили газете в госслужбе, отметив, что бюджетный запрос 2013 года на эти цели составляет 846 млн грн.

По данным отчета, в мире на борьбу со СПИДом было потрачено 22 млрд долларов. Почти во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии внешние доноры финансируют до 60% программ по профилактике ВИЧ. В Украине международные фонды финансировали до 50% мероприятий по борьбе с ВИЧ.