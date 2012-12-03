Сегодня по всей Украине - штормовое предупреждение

На понедельник синоптики передают штормовое предупреждение. На всей территории Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

В южной части, днем в центральных и восточных областях сильные дожди, в западной части, а утром и днем в северных областях мокрый снег.

В Одесской области и Крыму местами порывы ветра 25-30 м/с. На остальной территории ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.