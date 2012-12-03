Наркокурьер перевозил в кишечнике 28 контейнеров кокаина

Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с военнослужащими Госпогранслужбы перекрыт канал контрабандного поступления кокаина с одной из северных стран Европы на территорию Одесской области, сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, «правоохранителями задержан ранее судимый 36-летний одессит, перевозивший в кишечнике смертельный белый порошок, который оказался кокаином».

Путем хирургического вмешательства врачи одной из горбольниц Одессы извлекли из кишечника задержанного инородные предметы в количестве 28 контейнеров овальной формы. В каждом находился белый порошок весом 5-10 граммов, упакованный в полиэтилен и воск.

Изъятые капсулы оперативники направили на экспертизу, которая подтвердила, что в них находился «тяжелый» наркотик - кокаин. Наркокуръер сознался, что доставил в Одессу наркотик» на самолете с одной из скандинавских стран с целью последующего сбыта. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет более 400 тыс. грн.

Сейчас задержанный находится в горбольнице под охраной. В отношении наркокурьера открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.