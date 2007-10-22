Настойчивость вредит здоровью

Канадские психологи Gregory Miller и Carsten Wrosch изучили связь между упорством в достижении целей и здоровьем человека.

Результаты исследования показали, что излишняя настойчивость может ослаблять организм. На первый взгляд, кажется, что упорство – в целом положительное качество; сила воли значительно повышает шансы на успех в любом деле, а успех идет рука об руку со здоровьем и благополучием. Но что делать, если цель практически не достижима? В какой момент настойчивость теряет смысл?

Gregory Miller и Carsten Wrosch разработали специальный метод, позволяющий определить, способен ли человек вовремя сдаться, столкнувшись с трудноразрешимой задачей, или, он будет продолжать стремиться к цели. Психологи подробно изучили эти два типа личности. Они старались понять, какое поведение позволяет лучше адаптироваться к жизненным условиям, и какое полезнее для здоровья. Для своего последнего исследования психологи в течение года наблюдали за группой подростков. В крови подростков, которые не умели отказываться от намеченных целей, оказалось больше С-реактивного белка (СРБ). Этот показатель считают признаком воспаления в организме. Согласно новейшим данным, воспаление лежит в основе таких тяжелых заболеваний как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и т.д. Таким образом, здоровые, но чересчур упорные подростки уже рискуют впоследствии приобрести хронические болезни.

"Если цель не достижима, разумнее отказаться от этой цели. Такое поведение благоприятнее и для психического, и для физического здоровья", - пишут авторы работы.

Но есть хорошие новости и для целеустремленных людей. Психологи разделили обе группы в зависимости от способности находить новые цели и переключатся на них. Прямой связи с физическим здоровьем они не нашли, но люди, умеющие находить новые цели, меньше сожалели о прошлом, лучше адаптировались. Новые цели помогают справиться с эмоциональными последствиями неудачи, особенно, это касается тех, кто с трудом отказывается от достижения намеченного.

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