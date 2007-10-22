Каберне и мерло защищают от рака желудка

Обнаружена способность красного вина и виноградного сока замедлять размножение опасных бактерий в нашей пищеварительной системе. Это препятствует развитию язвы желудка, тифа и листериоза.

Исследователи из Университета Миссури в Колумбии занимались исследованием красных вин. Выснилось, что многие из них - и в особенности каберне, мерло и цинфандель - они обладают антимикробным действием, препятствуя размножению попавших в кишечник вредных микробов, практически не влияя на деление "полезных".

Среди всех исследованных бактерий наибольший противомикробный эффект был продемонстрирован для Helicobacter pylori, связываемой с развитием язвы желудка. Исследования на тех же видах микробов ряда белых вин пока не дали никаких результатов.

О полезной роли красного вина для сердечно-сосудистой системы объявляли уже неоднократно, но для профилактики желудочно-кимшечных расстройств ученые рекомендуют употреблять его впервые. http://news.open.by