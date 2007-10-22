Состояние здоровья зависит от роста

Невысокие люди больше жалуются на свое психическое и физическое состояние, утверждают датские ученые.

Исследователи изучили данные опроса 14 тысяч человек и пришли к выводу, что мужчины ниже 162 см и женщины ниже 151 см считают свое здоровье более плохим, чем у других людей. Правда, в ходе опроса реальное состояние людей не проверялось, учитывалось только их представление о нем.

Ученые считают, что с увеличением роста, улучшается представление человека о своем здоровье. Так, если мужчина сможет подрасти на 7 см, а женщина на 6 см, их представление о своем здоровье значительно улучшится. Примерно то же происходит с людьми, которые страдают ожирением, при потере веса на 10-15 кг.

«Низкорослые люди испытывают проблемы в таких сферах как образование, работа и отношения с людьми среднего роста. Хотя наше исследование не приводит к выводу, что маленький рост ведет к ухудшению здоровья, но очевидно, что люди невысокого роста считают, что у них проблемы со здоровьем», - сказал автор исследования доктор Торстен Кристенсен.

Профессор педиатрии и роста Гари Батлер утверждает, что существуют доказательства того, что более высокие люди обладают лучшим здоровьем и живут дольше.

«Современные дети более высокие, так как они растут более здоровыми, что связано с лучшим питанием и совершенствованием системы здравоохранения. Эти два фактора взаимосвязаны», - добавил профессор.

Маленький рост может быть вызван отклонением в развитии ребенка, либо рядом заболеваний, таких как недостаток гормона роста или синдромом Тернера. При соответствующем лечении рост человека может увеличиться на 4-10 см.

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