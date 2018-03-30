Лук: рецепты для здоровья и красоты

По питательности репчатый лук среди всех овощей занимает третье место, после свеклы и корня петрушки. Он содержит сахар, белки, жиры, органические кислоты, минеральные соли - кальций, железо, калий, фосфор, натрий и магний. Лук богат витаминами С (80-100 г сырого лука полностью удовлетворяют суточную потребность человека в этом витамине), В1, В2, В6, Е. Характерный запах предопределяют эфирные масла, которые содержат серу. Эти масла содержат фитонциды (летучие вещества), которые имеют лечебное и антимикробное действие.

Когда болит голова, помассируйте лоб луковым соком. В случае простуды хорошо положить мелко порезанный лук в носки и надеть их на ночь.

Лук является прекрасным профилактическим средством от гриппа, насморка, воспаления горла, помогает во время кашля. В частности, кашель достаточно успешно лечит луковый сироп: отварить 100-120 г мелко нарезанного лука в 250 г воды на протяжении 5-10 минут, процедить. Добавить 10 чайных ложек сахара и варить на малом огне до состояния сиропа. Принимать 2-6 чайных ложек в день. В случае гриппа или насморка, и с целью профилактики во время эпидемии респираторно-вирусных заболеваний натрите на мелкой терке луковицу и дышите подольше над луковой кашкой. Можно также завернуть свеженатертый лук в марлю и вложить тампоны в ноздрю. В этот период нужно также побольше есть лука. Чтобы убить бактерии в роте, достаточно пожевать лук на протяжении 3 минут.

Свежий лук заживляет раны и легкие ожоги. Прекрасным антисептическим пластырем является тонкая полупрозрачная шкурка лука. Ее кладут непосредственно на пораженное место и прикрывают сверху марлей. Этот метод снижает вероятность образования шрамов на коже. Запеченный в тесте лук прикладывают к нарывам, которые еще не вызрели, с целью ускорения этого процесса. А соком свежего лука хорошо протирать места укусов пчел (предварительно вынув жало), слепней, комаров. Это уменьшит неприятные ощущения и предотвратит отекание тканей. Если же разрезанную луковицу подвесить или положить возле лампы, благодаря ее эфирным испарениям, комары исчезнут совсем.

Свежий лук, стимулируя секрецию желез, улучшает пищеварение, усиливая выделение желудочного сока, возбуждает аппетит, лечит расстройство желудка, имеет мочегонное действие, а также успокаивает нервную систему. Если принять на ночь чайную ложку лукового сока, смешанного с молоком или медом, то сон значительно улучшится.

Лук укрепляет мышцы сердца и улучшает в нем кровообращение, предотвращая ишемическую болезнь, снижает уровень холестерина в крови. В случае высокого давления смешайте в равных частях сок лука и мед. Принимайте по две чайных ложки один раз в день в течение недели. После улучшения продолжайте принимать еще на протяжении нескольких дней.

Лук тонизирует и возбуждает. Турецкие медики пришли к выводу, что лук и вытяжки из нее является серьезной конкуренцией Виагре. При этом лук и препараты на его основе не несут никаких осложнений, в отличие от подобных препаратов. Лук не только повышает потенцию мужчин, но также способствует профилактике онкологических заболеваний предстательной железы. Сотрудники американского Национального института рака пришли к выводу, что употребление 10 г этого овоща в день вдвое снижает риск возникновения опухоли простаты. А болгарские ученые рекомендуют при аденоме и гипертрофии простаты съедать на ночь небольшую головку лука с хлебом и солью или выпивать с медом сок одной головки лука.

Для укрепления здоровья индийские врачи предлагают следующие рецепты. Порезать четыре средние луковицы и положить их на 2-3 часа в чашку с горячей водой. Процедить и пить 2-3 разы в день перед едой. Мелко натереть 1-2 луковицы, смешать со столовой ложкой меда и принимать 2-3 разы в день.

Противопоказаний для употребления лука немного: его не рекомендуют есть при болезнях кишечника и камней в почках.

ЛУК ДЛЯ КРАСОТЫ

· Питательная маска для любой кожи. Свежий сок лука смешайте с жидким медом (1:1 или 2:1) и нанесите на лицо на 15-20 минут. Снимите маску сначала влажным, потом сухим тампоном. Эта маска еще и отбеливает. Чтобы свести пигментные пятна и веснушки, делайте такую маску ежедневно до желаемого эффекта.

· Маска для жирной кожи. Из двух головок репчатого лука выдавьте, к кашке добавьте столовую ложку сока лимона и наложите маску на лицо на 20-25 минут, потом смойте ее теплой и сполосните холодной водой.

· Отбеливающая маска. Репчатый лук измельчите на терке, смешайте в равных частях со взбитым белком и нанесите на лицо. На веки наложите примочку с настоем ромашки. Маска смывается холодной водой.

· Угри можно вывести, смазывая их 2-3 раза в день луковым соком.

· Чтобы вывести мозоли, намочите шелуху в уксусе на протяжении 12-14 дней. Наложите на мозоль слой такой шелухи и завяжите на всю ночь. Повторите несколько раз.

· Если очень выпадают волосы и донимает перхоть, на час или два в кожу головы втирают свежий луковый сок или кашку, заматывают голову полотенцем, потом смывают.

· Для укрепления волос и против перхоти используют настой шелухи: 25 г шелухи лука на 0,5 л кипятка, настаивают 15 минут и прополаскивают волосы после мойки.

· Для сухих волос смешайте по чайной ложке тертого лука, яичного желтка, меда и масла. Смесь нанесите на волосы, голову укутайте полотенцем, через час смойте.

· Для окрашивания светлых волос можно использовать отвар шелухи: волосы становятся ярко-золотистыми. 30-50 г шелухи прокипятите в 200 г воды 20 минут. Процедите. После мытья смазывайте волосы тампоном до нужного вам оттенка.

Юлия Мартыненко