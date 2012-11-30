В Украине резко ухудшится погода

В Украине в ближайшие дни, 2-5 декабря, в связи с перемещением циклона с Балкан ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 2 декабря в Крыму, Приазовье, восточных и Днепропетровской областях дожди, местами сильные.

3 декабря в западных и северных областях пройдет мокрый снег, в центральных областях с дождем, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на юге и востоке дожди, местами сильные.

В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с.

Начиная с западных и северных областей, температура воздуха постепенно снизится на 4-9°.

4-5 декабря ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений. В то же время температура воздуха в дальнейшем будет снижаться.