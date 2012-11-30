В Украину вернулась часть туристов, получивших травмы в Таиланде

По информации Посольства Украины в Королевстве Таиланд, 29 ноября на Родину вернулась часть граждан Украины, получивших незначительные травмы при аварии автобуса в провинции Канчанабури 23 ноября с.г.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

На данное время в больницах г. Бангкок остаются 5 граждан Украины, которые пострадали в результате ДТП. Еще 2 пострадавших находятся под наблюдением родственников.

Посольство Украины в Таиланде продолжает работу по предоставлению всестороннего содействия пострадавшим соотечественникам и обеспечению защиты их прав и законных интересов в данном инциденте.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в результате ДТП с туристическим автобусом, случившемся в провинции Канчанабури, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести.