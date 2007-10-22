Характер человека зависит от группы крови

Такой вывод сделали японские ученые. В частности ученый Иошитаке Номе провел масштабное исследование, в котором принимали участие больше миллиона граждан Страны Солнца. Какие же черты присущи людям с той или иной группой крови?

Первая группа. Те, в чьих жилах течет кровь этой группы, любят всегда быть впереди, целеустремленные и настойчивые в достижении цели. Они обычно правильно ориентируются в ситуации, поэтому избирают верный путь в решении проблем. Эти люди уверены в своих возможностях. Однако иногда перечисленные черты переходят в избыточную амбициозность. Еще как недостаток характера можно назвать ревнивость и суетность.

Вторая группа. Любители гармонии и порядка во всем: душе, отношениях, делах. Они хорошие коллеги и партнеры, потому что умеют находить компромиссы, беспристрастные и доброжелательные. Обычно обладатели второй группы впечатлительны и чувствительны к чужим проблемам. Однако они могут быть слишком упрямыми и не умеют расслабляться.

Третья группа. Индивидуалисты, которые не привыкли учитывать мнения других, тем более руководствоваться ею. Ведь их собственные решения, как правило, умные и адекватные. Однако в случае необходимости они могут легко приспособиться к обстоятельствам, которые диктует жизнь. И все же стремление независимости может довести их до абсурда.

Четвертая группа. "Душа коллектива" - такую оценку часто дают представителям этой группы. Ведь они не только спокойные и уравновешенные, тактичные и справедливые, но и умеют развлечь окружающие. Однако иногда, лишь по известным им причинам, эти люди становятся слишком резкими. А еще - процесс принятия решения у них неоправданно затягивается, они не любят ответственности.