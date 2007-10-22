Если хотите быстро выздороветь, очищайте кровь

Любая болезнь свидетельствует, что кровь в организме также не является здоровой: она загрязнена шлаками, токсинами, бактериями. Потому, если параллельно с лечением проводить очистку крови, путь к выздоровлению будет значительно короче.

Предлагаем несколько способов очистки крови.

- 2 стакана меда, 1 стакан измельченных семян укропа, 2 ст. л. корня валерианы залить 2 л кипятка и настоять в термосе на протяжении суток. Процедить, употреблять по 1 ст. л. за 30 мин до еды на протяжении месяца.

- 1 ст. л. измельченной крапивы залить 1 стаканом кипятка, настоять 45 мин, употреблять по 1 ст. л. за 30 мин до еды утром и вечером на протяжении месяца.

- Сок клюквы с добавлением небольшого количества меда употреблять первую неделю по 0,5 стакана 3 раза в день, вторую неделю – 2 раза в день, третий – 1 раз в день.

1,5 ст. л. имбиря (порошка) залить 1, 5 л кипятка и выдержать на малом огне 20 мин. За 5 мин до снятия с огня прибавить щепотку черного перца. Процедить, остудить, чтобы смесь была едва теплой, прибавить 3-4 ст. л. меда, размешать. Хранить в холодильнике. Употреблять в теплом виде как чай, взяв по 1/3 имбирного чая, лимонного сока и теплой воды, за 30 мин до еды 3 раза в день, пока не выпьете весь отвар.