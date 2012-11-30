В Украине запретили молдавский подсолнечник и испанский салат

Государственные инспекторы по карантину растений обнаружили в партии салата, которая поступила из Испании, опасного вредителя.

А в грузах подсолнечника, прибывшего из Молдовы, были обнаружены два карантинных сорняка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, передает УНН.

Сейчас по зараженным партиям растительной продукции приняты все необходимые фитосанитарные меры. В Киевской области во время проведения фитосанитарного контроля грузов в пункте карантина растений "Святошин" остановлено груз, который поступил из Испании. Государственные инспекторы по карантину растений обнаружили в партии салата весом 13,4 тонн западный цветочный трипс - вредитель, поражающий растения.

В Одесской области в пункте карантина растений "Ренийский морской порт" инспекторы по карантину растений обнаружили в грузе подсолнечника весом 2 871 т амброзию полыннолистную и сорго алепское - опасные карантинные сорняки. Партия поступила из Молдовы, однако будет реэкспортирована в Турцию, поскольку она не выставляет требований к данным сорнякам.

Ранее сообщалось, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну детского питания из Беларуси. Сотрудники института обнаружили в продуктах животного происхождения (сухой молочной смеси для детского питания "Беллакт Бифидо 2"), производимых предприятием Волковыское ОАО "Беллакт" (Беларусь), несоответствие по микробиологическим показателям (плесень).

Потом Беларусь объяснила, откуда в молочной смеси, поставляемой в Украину, взялась плесень.

korzonews.info