Украинцам продают смертельные психотропные таблетки для похудения

Среди побочных действий от приема препарата – тахикардия, аритмия, срывы ритма, боли в сердце, боли суставов, онемение конечностей.

В Украине продолжают свободно продаваться запрещенные еще в 2010 году средства для похудения, которые содержат психотропное вещество сибутрамин, которое в мире давно признали опасным для жизни.

Об этом говорится в расследовании программы "Гроші", которая нашла девушек, пострадавших от страшных таблеток. Одна из девушек, Елена, подорвала таблетками свое здоровье. "У меня было такое ощущение, что я вроде как зомби жила", – вспоминает девушка. Врачи говорят, что Елена выжила только потому, что вовремя прекратила употреблять свои таблетки.

Другая женщина за желание похудеть заплатила своей жизнью и оставила сиротой пятилетнего сына. Официальная причина смерти – злоупотребление таблетками для похудения, которые содержат сибутрамин.

"Были зафиксированы летальные случаи среди молодых девушек, которые принимали сибутрамин. Среди побочных действий от приема препарата – тахикардия, аритмия, срывы ритма, боли в сердце, боли суставов, онемение конечностей", – говорит вице-президент Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко.

Однако препараты с сибутрамином продолжают свободно продаваться в Украине. В Интернете каждый желающий может заказать смертельные таблетки с доставкой прямо домой, при этом менеджеры по продажам уверяют, что после приема таблеток никаких побочных действий не будет и будет "хорошее самочувствие".

Но оказалось, что запрещенные препараты можно приобрести и в киевских аптеках. Вблизи от метро "Оболонь" журналисты "Грошей" нашли аптечный киоск, в котором продавали психотропные таблетки. И даже после прибытия на место происшествия вызванных журналистами сотрудников милиции, заведение спокойно продолжило торговать опасными "лекарствами" и отпускать товар всем желающим покупателям.

korzonews.info