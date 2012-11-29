Голодомор 1932-33 имеет психологические последствия для современной Украины

Эксперты считают, что Голодомор 1932-33 годов имеет психологические последствия для современной Украины.

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН научный сотрудник Института общественных исследований Ирина Рева.

«Когда говорят о Голодоморе, о его психологических последствиях, очень часто употребляется тезис о том, что уничтожены лучшие хозяева, разрушено село, то есть говорится, прежде всего, о физическом истреблении. На мой взгляд, изменения произошли не столько на количественном уровне, сколько на уровне идентичности, на уровне психологическом», - сказала она.

По словам эксперта, в украинском обществе можно увидеть такие признаки как заниженная самооценка, склонность к зависимому поведению, страх перед представителями власти, склонность к сильной руке, самые разнообразные страхи - от страха голода до просто страха перед будущим, отсутствие инициативы.

Для иллюстрации И.Рева привела результаты исследований, проведенных в 2003 - 2007 годах.

Опрошенных разделили на две группы. В первую группу вошли люди, проживавшие на территории, где был Голодомор, во вторую - люди, проживавшие на территории, где Голодомора не было. Всем этим людям на время Голодомора было от 1 до 7 лет.

По словам И.Ревы, 78% опрошенных из первой группы имеют неосознанный комплекс второсортности, во второй группе таких людей всего 32%. Кроме того, 66% в первой группе боятся поражения, то есть заведомо ставят перед собой задачу проще, чем они реально могут выполнить, во второй группе таких людей 33%. В 59% опрошенных в первой группе доминируют депрессивные настроения, а 50% опрошенных из этой группы имеют психосоматические болезни, связанные со стрессами.

Как сказала И.Рева, одним из психологических последствий Голодомора может быть «синдром уцелевшего».

«Со времен Голодомора были случаи, когда родители выбирали самого жизнеспособного и самого умного ребенка, которому давали больше еды, и надеялись, что хотя бы он сможет выжить. Этот человек потом постоянно чувствовал на себе определенную вину за то, что «я выжил, а они нет», - объяснила она.

По словам эксперта, такой человек всю жизнь пытается доказать, что он самый лучший и достойный этой жизни. «В результате человек не живет, а выживает, вся его жизнь - это постоянная борьба, чтобы доказать другим, что он лучший», - прибавила И.Рева.

Эксперт считает, что психологические последствия Голодомора переживаются тяжелее, чем последствия войны.

«Если мы говорим о последствиях войны, то там понятно, кто враг, и там через агрессию преодолеваются стрессовые последствия. Если мы говорим о Голодоморе, то ситуация, когда родная власть, которая должна защищать интересы людей, она же их и уничтожала, эта ситуация переживается значительно сложнее», - заметила И.Рева.

По ее мнению, выходом из ситуации может быть создание «повода для самопереосмысления». «Если бы эта наша идея была поддержана на государственном уровне, то было бы уместно и эффективно проводить тренинги для молодежи, на которых они бы утверждали свою самооценку, проникались уважением к себе и своему народу», - сказала она.

Эксперт убеждена в необходимости говорить о психологических последствиях Голодомора. «Проговаривать эти вещи нужно, это уменьшает депрессивное состояние, присутствующее в нашем обществе. Мы отделяем себя от проблемы посредством проговаривания этих вещей, то есть мы понимаем, что заниженная самооценка не от того, что мы такие плохие, а это явление наблюдается на уровне всего общества», - сказала И.Рева.

По ее словам, исследователи говорят, что постгеноцидные последствия длятся около 4 поколений, «то есть пришло время для освобождения».

Председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения Владимир Вятрович, в свою очередь, отметил, что опыт стран, прошедших через геноцид и тоталитарные режимы, показывает, что преодоление этого тяжелого прошлого через забвение невозможно. «Это то, что впоследствии вылезет, и это прошлое имеет еще большее влияние на настоящее, чем в случае, если бы оно в определенный момент было проговорено и люди поняли, что именно произошло», - сказал он.

По его словам, украинцы несут это бремя прошлого. По убеждению Вятровича, в Украине ведутся поверхностные, заполитизированные дискуссии вокруг проблем прошлого, которые абсолютно не помогают понять эти проблемы.

В.Вятрович считает, что в Украине должна реализовываться политика преодоления тоталитарного прошлого наподобие того, как это происходило в посткоммунистических странах Восточной Европы.

Прежде всего, по его убеждению, необходимо полноценно исследовать все, что происходило в советской период истории Украины, для чего должны быть абсолютно открыты архивы и каждый желающий может изучить, что было с украинским народом на протяжении 70 лет советской власти.