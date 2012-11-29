Список компаний, которым советуют не завышать цены на лекарства

Антимонопольный комитет Украины обнародовал список компаний, которым рекомендовал не завышать цены на лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, рекомендации даны с целью предотвращения нарушением конкурентного законодательства на фармацевтическом рынке, в частности, в периоды повышения спроса на лекарственные средства в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Соответствующие обязательства выдвинуты ООО «Гледфарм ЛТД», ООО «БАДМ», ООО «Оптима-Фарм ЛТД», ПрАО «Лекхим-Харьков», ООО «Фармпланета», ООО «Юрия-фарм», АООТ «Галичфарм», ПрАО «Киевский витаминный завод», ООО «ФРА-М», ЗАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика», ОАО «Киевмедпрепарат», ПрАО «Фармак», ООО «Опытный завод «ГНЦЛЗ», ООО «АВС ЛОГИСТИК ПАРК», ПрАО «Альба Украина», ПТП МП фирма «Эдельвейс», ООО «Вента.ЛТД», ООО «Оптовая компания «Дарница».

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные участники рынка должны сообщить Комитету в 15-дневный срок со дня их получения.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября государственный уполномоченный АМК Михаил Русинский проинформировал, что комитет предупредил участников рынка лекарственных средств о недопустимости завышения цен.

Он подчеркнул, что АМКУ подготовил проект обязательных для рассмотрения рекомендаций крупнейшим участникам указанных рынков с целью предотвращения нарушением конкурентного законодательства. Рекомендации будут касаться недопущения необоснованного повышения цен на лекарства и создания их дефицита, в частности, в периоды повышения спроса на лекарственные средства.