Завтра в Украине ожидается теплая, дождливая погода.

В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом, только ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем в большинстве западных и северных областей без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южных и центральных областях 6-11°; днем 7-12°, на юге и востоке до 16°, на крайнем западе местами 3-5° тепла; в Крыму ночью 10-15°, днем 14-19°.

В Киеве и области в пятницу ночью ожидаются небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 10°.