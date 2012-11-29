Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает Украину развивать современные услуги для детей с особыми потребностями.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении ЮНИСЕФ, в Украине проживают свыше 8 миллионов детей, из которых более 165 тысяч, – дети с инвалидностью. Украина ратифицировала Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов, которые регулируют права ребенка и отражают мировые тенденции всесторонней их защиты.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что реализация статей этих конвенций по вопросам инклюзии, здравоохранения, социальной интеграции и роста в семейной среде детей с особыми потребностями требует совершенствования национального законодательства и введения современных услуг, которые удовлетворяли бы потребности детей и воспитывающих их семей.

Сегодня в Харькове начался двухдневный Форум по вопросам раннего вмешательства, который проводит Детский фонд ООН в партнерстве с Харьковской облгосадминистрацией, Харьковским городским советом и Институтом раннего вмешательства с целью определения механизмов улучшения предоставления социальных, медицинских и образовательных услуг детям младшего возраста с особыми потребностями.

Услуга раннего вмешательства минимизирует задержки и отклонения в развитии ребенка. «Дети с особыми потребностями – одна из наиболее уязвимых групп детей в Украине. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить всестороннее развитие таких детей с самого рождения через услуги раннего вмешательства. Это первый шаг на пути предупреждения расставания ребенка со своей семьей и попадания в интернатное учреждение”, - отметил заместитель председателя Представительства ЮНИСЕФ в Украине Руди Лухманн.

В форуме в Харькове принимают участие представители неправительственных организаций из 10 городов Украины, центральной исполнительной и местной власти, Академии медицинских наук, Национальной ассамблеи инвалидов Украины, специалисты учреждений сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, международные и отечественные эксперты в сфере оказания медико-социальных услуг для детей раннего возраста с особыми потребностями.

На форуме было достигнуто понимание относительно последующего развития и механизмов введения услуг раннего вмешательства. Участники определили пути систематизации услуги раннего вмешательства с помощью разработки нормативно-правовой базы и программы ее внедрения.