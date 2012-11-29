Кабмин утвердил проект реконструкции Института рака

13:09, 29 ноября 2012
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Стоимостью около 800 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции и расширения Национального института рака по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе Киева стоимостью 791 млн 889,909 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении №921 от 17 октября 2012 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№220 от 29 ноября т.г.).

Проект разработан ООО «Научный проектно-строительный институт «Укрстройпроект» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно проекту, институт рассчитан на 617 коек, общая площадь здания составит 38,9 тыс. кв.м. Площадь участка под застройку составляет 1,579 кв. м.

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