Ежемесячная госпомощь больным ВИЧ/СПИДом детям увеличена в 5 раз

Размер ежемесячной государственной помощи детям, больным ВИЧ/СПИДом, увеличен в пять раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, в Министерстве юстиции зарегистрирован приказ Минздрава Украины от 26 ноября за №946, которым предусмотрена выплата ежемесячной государственной помощи ВИЧ-инфицированным детям и детям, которые страдают болезнью, обусловленной ВИЧ, в возрасте до 18 лет, в сумме десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 грн).

Согласно законодательству, приказ вступит в силу после обнародования в газете "Голос України" за 29 ноября 2012 года, сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, приказ был разработан во исполнение постановления Кабинета министров Украины №852 от 12 сентября 2012 года "О размере ежемесячной государственной помощи ВИЧ-инфицированным детям и детям, которые страдают болезнью, обусловленную ВИЧ", которое было официально опубликовано 18 сентября 2012 года.

Перечисление средств будет происходить за весь период с момента официальной публикации постановления КМ Украины №852, то есть с 18 сентября 2012 года, сообщили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Украины уже направило в регионы письма с просьбой осуществить выплату в пределах бюджетных ассигнований общего фонда бюджета на 2012 год и сообщить в Минздрав Украины, Государственную службу Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, а также в Государственное учреждение "Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины" в срок до 30 ноября о выплате указанной ежемесячной государственной помощи, говорится в сообщении.

До сих пор размер государственной помощи больным такой категории составлял два не облагаемых налогом минимума, или 34 грн в месяц на одного ребенка, сообщили в министерстве.