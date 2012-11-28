В Киеве началась конференция для врачей-неонатологов

В Киеве началась международная научно-практическая конференция «Современные подходы к организации и предоставлению помощи недоношенным новорожденным» для врачей-неонатологов.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде Виктора Пинчука.

Конференцию открыл Фонд Виктора Пинчука в рамках программы «Колиски надії» и партнерства с Национальным проектом «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».

Целью конференции, которая является новым этапом в реализации образовательной составляющей программы «Колиски надії», является повышение квалификации украинских врачей-неонатологов, ознакомление их с новыми мировыми практиками, внедрение прогрессивных подходов выхаживания недоношених новорожденных и проведение прямого диалога с лучшими специалистами отрасли. К работе конференции Фонд привлек около 130 специалистов из всех регионов Украины, в число которых вошли специалисты как работающих, так и будущих перинатальных центров «Новая жизнь», главные областные неонатологи, врачи из партнерских центров программы «Колиски надії» и представители кафедр неонатологии медицинских вузов Украины.

Руководитель Национального проекта «Новая жизнь» Виктор Сирман отметил, что в Украине ежегодно рождается более 3000 детей с очень малой массой тела - меньше 1500 граммов, в том числе около 1000 детей с экстремально малой массой тела - меньше 1000 граммов. «Сегодня уже не стоит вопрос, стоит ли выхаживать глубоконедоношенных детей с очень малой и экстремально малой массой тела при рождении», - сказал он.

Главными докладчиками на конференции станут известные специалисты из Австрии, Польши, США, Турции, которые являются ведущими экспертами в неонатологии. В практике украинской неонатологии впервые состоится специализированная конференция с участием международных специалистов такого высокого уровня.

Доклады специалистов будут касаться такого широкого круга вопросов как: разные виды дыхательной поддержки новорожденных, парентеральное питание, мониторинг пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, лечение наиболее распространенных заболеваний недоношенных малышей, сурфактантотерапия и неинвазивные методы их введения, минимизация осложнений, которые приводят к неврологическим заболеваниям в результате долговременной интенсивной терапии и другие.

Отдельный блок будет посвящен ранней реабилитации недоношенных детей.

Конференция будет продолжаться до 30 ноября.