Чем опасен варикоз: нужно лечить на ранних стадиях

Варикозное расширение вен - это прогрессирующая патология сосудистой стенки, которая сопровождается ее расширением и отложением тромботичных наслоений, созданием варикозных узлов и пристеночных тромбов, которые являются источником эмболии (закупорки) сосудов и угрозой для жизни (инфаркт, инсульт, тромбоз мезентариальных сосудов).

Ученые до сих пор спорят о причинах варикоза. Не последнюю роль играет наследственность и врожденная слабость соединительной ткани, которая укрепляет стенки вен.

Варикоз называют «болезнью хирургов, продавцов и парикмахеров». Содействуют развитию варикоза заболевания желудочно-кишечного тракта, застойные процессы в малом тазе при ряде гинекологических проблем, а также избыточный вес и гормональные нарушения.

Коварство варикозной болезни заключается в том, что она долго остается только косметическим дефектом и не доставляет человеку особенных неудобств. Появление ощущения тяжести и усталости в ногах, небольших расширенных вен на голени (сосудистых «звездочек» и «сеточек») - это первый сигнал о неблагополучии. Когда появляются отеки, кожа темнеет и становится «лаковой», ушибы и порезы на ногах долго не заживают - это уже второй, более тревожный сигнал: организм исчерпал возможности справиться с болезнью самостоятельно, срочно нужна помощь специалиста. Опасна варикозная болезнь и своими осложнениями. Трофические язвы возникают из-за плохого оттока крови, и малейшая травма провоцирует их расползание по всей голени. И это еще не вся беда. В варикозно расширенных венах часто образуются тромбы, которые в случае их отрыва от стенки сосуда с оттоком крови попадают в легочную артерию. Возникает так называемая тромбоэмболия. Это уже угроза не только здоровью, но и жизни. Вот почему с варикозом необходимо бороться на ранней стадии, не ожидая осложнений.

Группа риска

1. Белая раса. Странно, но в темнокожих варикоза не бывает!

2. Женский пол. Женщины страдают варикозным расширением вен в 5 раз чаще, чем мужчины.

3. Беременность.

4. Разные гормональные нарушения.

5. Нехватка движений, многочасовое сидение на рабочем месте. Привычка сидеть, забросив ногу на ногу.

6. “Варикознонебезобасные” профессии: бармен, парикмахер, хирург. Долго стоять и сидеть вредно для ног.

7. Обтягивающие брюки и тугие пояски утрудняют кровоток. Опасно и высокие каблуки.

8. Избыточный вес.

9. Увлечение диетами, бедными клетчаткой.

10. Склонность к запорам.

11. Курение и злоупотребление алкоголем.

Первое проявление – венозная сетка

Хроническая варикозная болезнь или, как еще ее называют, варикозное расширение вен - проблема, которую пациенты сначала воспринимают как эстетичную. Да и начинается она обычно с, казалось бы, косметического дефекта - чаще всего первым проявлением болезни является так называемая венозная сеточка, когда на ногах появляются едва заметные "узоры" подкожных вен или сосудистые "звездочки". И немногие связывают эту болезнь с такими будничными неприятностями, как отеки ног в конце дня, ощущение тяжести в икрах и быстрая утомляемость ног, боль после длительного хождения или стояния, ночные судороги нижних конечностей. И зря. Такие симптомы свидетельствуют о том, что наступило время обратиться к флебологу - специалисту, который занимается лечением хронической венозной недостаточности. А флебологи как раз и утверждают (поверим их опыту): чем раньше мы начнем лечиться, тем меньше будем иметь тяжелых осложнений и больше шансов на выздоровление.

Основная причина болезни - нарушение функций клапанов вен

Хаотически двигаясь по сосудам, кровь влечет давление на стенки вен, которые не выдерживают такого испытания и начинают расширяться. Больше всего рискуют в этом отношении люди, которые вынуждены долго стоять на протяжении дня. Хотя незаурядно влияет на развитие болезни наследственный фактор. Женщины (кстати, они страдают от этой болезни в 5 раз чаще мужчин) могут "находить" болезнь во время беременности. Кроме того, любые нарушения гормонального статуса у женщин тоже могут провоцировать развитие болезни. Большое значение играют и физические нагрузки. Скажем, поднятие тяжелых вещей, тесная одежда и корсеты могут увеличить внутрибрюшное давление, которое является еще одним фактором болезни. В конечном итоге, венозные клапаны могут испытать разрушение в результате бытовых или спортивных травм или в результате укупорки тромбом венозных сосудов.

Подвиды варикоза

Страшнее всего, что под маской варикозной болезни могут скрываться не только поражение поверхностных вен (это, собственно, и есть варикозная болезнь), но и послетромботичная болезнь, которая возникает в результате тромбоза глубоких вен, венозная форма ангиодисплазии (врожденное заболевание венозной системы) и тому подобное. Флебологи выделяют несколько подвидов причин варикоза, разобраться в которых может только сосудистый хирург и не всегда - хирург общей практики. Тем более что каждая из этих причин диктует свой метод лечения болезни.

Кстати, о доверии. Не стоит соблазняться на обещания исцелить вас от варикозной болезни с помощью эликсира или нескольких уколов - это заболевание слишком сложно как для такого предложения и нуждается в комплексном лечении.

Последнее достижение диагностики - ультразвуковой сканер. Во Франции ультразвуковое дуплексное ангиосканирование введено к государственному стандарту обследования пациентов с варикозной болезнью. В нашей стране, к сожалению, таким современным оборудованием могут похвастаться - только специализированы клиники. Поэтому и обращаться по поводу варикозного заболевания (как на консультацию, так и по поводу лечения) следует в специализированные учреждения, где есть не только самые современные диагностические возможности, но и новейшие методики лечения.

Профилактика

Если, из-за профессии, вы весь день на ногах, не забывайте периодически делать несколько несложных, но действенных упражнений:

- встаньте на цыпочки и постойте так несколько секунд;

- смещайте вес с пяты на палец, с внешней стороны стоп на внутреннюю и наоборот (30 раз);

- сделайте 7-10 легких прыжков на цыпочках;

- поставьте правую ступню на левую и поднимите как можно выше левую, потом правую ногу.

Головку чеснока измельчить и залить стаканом кипятка. Охлажденной кашкой натирайте набрякшие места, через 30 минут смыть прохладной водой.

Лягте на спину (на диван или на пол), поднимите ноги, можно крест-накрест, на 10 мин. Сила притяжения способствует обратному притоку крови – от ног к сердцу. В результате этого значительно уменьшается нагрузка на вены, исчезают отеки.

Запомните

Не сидите долго, откажитесь от привычки класть "ногу на ногу".

Во время сна поднимите ножной конец кровати на 10-15 см.

Не носите обувь на высоких каблуках

Не поднимайте тяжелое

Не принимайте горячие ванны

Не "пекитесь" на солнце

Выпивайте в день приблизительно 1.5 литра воды.

У темнокожих людей варикоза не бывает

Запущенный варикоз угрожает тяжелыми осложнениями. При словах «варикозное расширение вен» большинство представляют себе ноги с выступающими венами. Из-за того, что сосуды теряют способность сокращаться, в тканях в результате кислородного голодания нарушаются обменные процессы, возникают язвы, экзема, дерматиты (обычно в нижней трети голени). Кожа становится холодной, ткани приобретают синюшный оттенок. И если своевременно не помочь этой ситуации, образуются трофические язвы, избавиться которых очень тяжело.

Как это происходит

1. Кровь, которая поднимается от нижних конечностей к сердцу, двигается «вверх». Специальные заслонки в кровеносных сосудах регулируют движение крови в одном направлении.

2. Если клапаны в сосудах функционируют нормально, оттек крови идет свободно. Проблемы появляются, когда заслонки перестают справляться со своей работой. Тогда они не закрываются, и кровь, вместо того, чтобы подниматься вверх – в направлении сердца, застаивается в венах. Давление в венах растет.

3. Повышенное давление «проталкивает» кровь из глубоких толстых вен в систему тонких, расположенных ближе к поверхности тела. Избыток крови растягивает стенки сосудов и разрушает их. Растянутые сосуды просвечиваются через кожу – образуется так называемая паутина, или сосудистая сеточка.

4. Разрушение венозных стенок прогрессирует. Ослабленные сосуды каждый раз виднее на коже. Тонкие вены становятся синими и утолщаются, образуют узелки. Кроме тонкой сосудистой сеточки, на ногах появляются заметные выпирающие узлы.

Занимайтесь специальной гимнастикой. Всем известны упражнения «березка», «велосипед» эффективно предотвращают варикоз. Делайте их утром, в постели. Встав, сделайте 10 приседаний или просто энергично танцуйте под любимую музыку.

У вас врожденная склонность к расширению вен?

1. Все, по возможности, домашние работы выполняйте сидя, прямые ноги положите на стул или табуретку.

2. Ежедневно отдыхайте лежа 15-20 минут, положив ноги на подушку, валок. В таком положении смотрите телевизор, читайте.

3. Во время сна ноги также должны быть на повышении.

4. Откажитесь от солнечных ванн и соляриев - ультрафиолетовые лучи снижают эластичность тканей.

5. Забудьте о горячей ванне, контрастном душе, сауне - все это активизирует кровообращение.

6. Не носите узких штанов, тесной обуви - они сжимают вены ног, нарушают циркуляцию крови.

7. Обливайте ноги прохладной водой. Несильной струей из шланга "пройдитесь" от пальцев к пяткам, после этого вверх по голени к коленной впадине сначала по одной ноге, потом - по второй. Так же пройдитесь струей по передней части ноги - от пальцев к колену.

8. Очень полезно ходить водным путем, высоко поднимая ноги. Зимой можно "потоптаться" в ванне, наполнив ее едва теплой водой.

9. Всегда носите колготки моделей, фиксирующих сосуды, снижающих нагрузку на вены.

10. Ежедневно смазывайте голени и стопы специальными средствами, которые укрепляют ткани, повышают тонус вен и их сопротивляемость к неблагоприятным условиям. Какие именно вам подобрать - посоветуйтесь с врачом.

Олеся Донченко,



семейный врач