В Украине высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции

В Украине уровень распространения ВИЧ-инфекции - один из самых высоких в Европе.

Об этом заявила представитель Фонда народонаселения ООН в Украине Нузхат Эсан сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на 1 января 2012 года в Украине зарегистрировано 204 тыс. 403 ВИЧ-инфицированных.

«Самые уязвимые – молодежь и подростки. Они склонны к тому, чтобы вести рискованный образ жизни - употребление алкоголя, наркотиков способствует этому. Нам нужно достучаться до молодых людей», - отметила Н.Эсан.

Она отметила, что молодежь недостаточно информирована о рисках для их здоровья, путях передачи ВИЧ и о других инфекциях, которые передаются половым путем, и методах профилактики.

«Большинство молодых людей считают, что эта опасная болезнь их не коснется. Поэтому вы решили ввести проект по профилактике безопасного поведения и предотвращения СПИДа среди молодежи. Создана серия фильмов для молодежи, которые предназначены для распространения знаний о ВИЧ-инфекции, безопасном поведении, для формирования толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. Это очень инновационный подход», - сказала Н.Эсан, подчеркнув, что 84% молодых людей пользуются преимущественно интернетом, поэтому и видео можно будет посмотреть именно там.

Участники пресс-конференции также рассказали, что главными героями фильмов стали двое студентов-журналистов, которые исследовали проблему СПИДа в Украине. Их собеседниками были врачи, социальные работники, эксперты, простые прохожие.

Видео будут доступны на странице Фонда народонаселения ООН в Украине в сети Facebook, Youtube, а видеодиски будут распространяться в Клиниках, дружественных к молодежи.

В свою очередь заместитель генерального директора Национальной детской специализированной больницы «Охматдет" Лидия Романенко отметила, что в Украине свыше 100 Клиник, дружественных к молодежи. По словам специалиста, эти специализированы учреждения призваны предоставлять информацию, обеспечивать профессиональный уровень предоставления услуг и консультировать относительно профилактики ВИЧ-инфекций и инфекций, которые передаются половым путем.

«В течение 2012-2016 гг. в рамках выполнения второй Программы помощи Украине Фонд народонаселения будет оказывать поддержку в распространении медико-социальных услуг, в частности, в сельской местности», - отметила Л.Романенко.