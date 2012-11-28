«Свечной ход» - в поддержку людей с ВИЧ-инфекцией

29 ноября о 17:00 в рамках отмечания Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом в столице состоится ежегодная акция «Свечной ход-2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в рамках мероприятия состоится интерактивный флеш-моб – свечная инсталляция на ступенях Украинского дома. Волонтеры, патронажные сестры Красного Креста, участники Всеукраинского молодежного форума «Не дай СПИД3 шанс!» и все желающие смогут приобщиться к зажиганию свечей и выкладывания их в форме «красной ленты», которая является общепризнанным символом взаимопонимания и поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

В Киевской городской организации Общества Красного Креста информируют: темпы роста заболеваемости ВИЧ/СПИДом в Украине одни из самых высоких в мире. С 1994 года количество больных ежегодно увеличивается на 25-30%. Специалисты прогнозируют, что при такой тенденции до 2014 года ВИЧ-позитивный статус будут иметь около 800 тыс. украинцев, то есть 3-3,5% взрослого населения Украины. Таким образом, смертность от последствий СПИДа будет составлять треть случаев среди причин смертности всех мужчин в возрасте от 15 до 49 годов и почти 50% женщин этой возрастной группы.

В первый раз Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом отметили 1 декабря 1988 года. В настоящее время главной целью акции является объединение и понимание, формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям, преодоление стигмы и дискриминации в отношении тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом. Также организаторы стремятся привлечь внимание молодежи, проинформировать общественность о путях передачи ВИЧ и подчеркнуть необходимость в прохождении тестирования.