Завтра в Украине - до 17°
14:00, 28 ноября 2012Страна
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Дождь лишь на западе
Завтра, 29 ноября, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, лишь днем в западных областях пройдет дождь.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ночью и утром на большей части территории будут туманы. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах и на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье до 14°; в южной части ночью 5-10° тепла, в Крыму до 13°, днем 12-17°.
В Киеве и области без осадков. Ночью и утром туман. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В г. Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.
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