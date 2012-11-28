Заветирует ли Янукович закон о биометрических паспортах?

Председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский просит Президента Украины Виктора Януковича ветировать закон о биометрических паспортах.

Соответствующее обращение к главе государства М.Бродский направил после проработки Госслужбой по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства принятого Верховной Радой 20 ноября Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус», сообщается на сайте Госпредпринимательства.

По словам М.Бродского, к этому закону «есть ряд конструктивных замечаний, и сам закон полностью противоречит направлению деятельности правительства и политике главы государства».

Как говорится в сообщении, в Службе считают необходимым обратить внимание, кроме ранее уже отмеченных «минусов» закона, на положение о плате за предоставление административных услуг.

Так, законом предлагается отнести эти средства к собственным поступлениям бюджетных учреждений. Однако это противоречит пункту 45 части второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины, согласно которому плата за предоставление административных услуг относится к доходам общего фонда государственного бюджета Украины, и Закону "Об административных услугах", отмечают в Госпредпринимательстве.

«Таким образом, принятая редакция закона позволит сосредоточить средства в руках лишь отдельных заинтересованных лиц, в то время как государственный бюджет потеряет значительные поступления, что негативно будет влиять на экономическое развитие государства. А это около 6 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.

«Считаем, принятие закона стало огромным шагом назад на пути дерегуляционных процессов и развития прозрачной системы предоставления административных услуг», - говорится в письме М.Бродского к В.Януковичу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович возвратил этот закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.

Закон предусматривает, что паспорт гражданина Украины является документом, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины на территории Украины. Паспорт гражданина Украины оформляется всем лицам, начиная с рождения и независимо от возраста, на каждые 10 лет. Паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель. Оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляются распорядителем Реестра. Паспорт гражданина Украины выдается не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позже, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение. В паспорт гражданина Украины вносится такая информация: название государства; название документа; имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в Реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа: уполномоченный субъект, который выдал документ (код); место рождения; отцифрованный образ лица гражданина; отцифрованная подпись гражданина.