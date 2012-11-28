АМКУ предупредил участников рынка лекарственных средств о недопустимости завышения цен

Антимонопольный комитет Украины предупредил участников рынка лекарственных средств о недопустимости завышения цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, об этом сказал государственный уполномоченный комитета Михаил Русинский во время круглого стола, посвященного обсуждению актуальных вопросов на рынках лекарственных средств.

Он подчеркнул, что АМКУ подготовил проект обязательных для рассмотрения рекомендаций наибольшим участникам указанных рынков с целью предотвращения нарушения конкурентного законодательства. Рекомендации будут касаться недопущения необоснованного повышения цен на лекарства и создания их дефицита, в частности, в периоды повышения спроса на лекарственные средства.

По его словам, кроме того, Председатель АМКУ Василий Цушко дал поручение, согласно которому территориальные отделения комитета предоставят аналогичные рекомендации участникам региональных рынков.

Как сообщил М.Русинский, АМКУ проводит исследование рынка оптовой реализации лекарственных средств.

В ходе проведения первого этапа этого исследования комитет опросил всех субъектов, имеющих лицензии на оптовую реализацию. По результатам анализа полученной информации установлено, что на рынке оптовой реализации лекарственных средств из 500 лицензиатов фактически работают 170. При этом доля 5 лидеров рынка оптовой реализации лекарственных средств в 2011 году превышала 70%.

В связи с этим АМКУ исследует деятельность 10 основных участников рынка оптовой реализации лекарственных средств на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства.

Вместе с тем, органы АМКУ провели исследование 138 региональных рынков розничной торговли лекарственными средствами (в областных центрах и в 2-3 районах каждой области). По результатам исследования на 16 таких рынках выявлены признаки коллективной монополии, на 94 – признаки индивидуальной монополии.

По результатам этой работы возбуждено 36 дел о нарушении конкурентного законодательства, из них: 6 – в виде злоупотребления монопольным положением, 3 – в виде антиконкурентных действий органов местного самоуправления, 1 – в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования; 9 – в виде распространения информации, которая вводит в заблуждение потребителей.

Самыми распространенными ценовыми нарушениями конкурентного законодательства на региональных рынках является злоупотребление монопольным положением путем завышения цен на лекарственные средства.

Неценовыми нарушениями являются случаи недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, которая вводит в заблуждение потребителей, а именно: распространение ложной информации о самых низких ценах, неполные сведения об особенностях реализации товара и скидок на него с умалчиванием отдельных фактов, которые могут существенно повлиять на выбор потребителей и т. п.

