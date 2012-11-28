Сегодня - начало Рождественского поста

У православных и греко-католиков начинается Рождественский пост

Киев. 28 ноября. УНИАН. У православных и греко-католиков начинается Рождественский пост.

Рождественский пост, или Филиппов, продлится от 28 ноября до 6 января включительно. В это время христиане ограничивают себя в еде, а также пытаются избегать в своей жизни того, что отдаляет человека от Бога, для того чтобы духовно приготовиться к встрече великого праздника Рождества Христова.

На протяжении поста христиане не должны употреблять в еду продукты животного происхождения - мясо, молоко, яйца и изделия, которые их содержат. Рождественский пост относится не к строгим постам, а потому во время его может употребляться рыба и растительное масло.

Есть ряд обстоятельств, которые позволяют человеку послаблять свой пост, - болезнь, тяжелый физический труд, преклонный возраст, пребывание в дороге. Также от поста освобождаются беременные женщины, маленькие дети.

Во время поста запрещено совершать только венчание. Что касается других треб, например, крещения, - то они проводятся независимо от того, есть пост или его нет.