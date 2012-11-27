В Николаеве обвиняемым по делу Макар объявлен приговор

В Николаевском суде сегодня объявлен приговор трем обвиняемым в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению Центрального районного суда Николаева, Евгений Краснощёк приговорен к пожизненному заключению, Максим Присяжнюк получил 15 лет лишения свободы, а Артем Погосян - 14 лет.

Приговор соответствует требованиям, которые как обвинитель выдвигала Николаевская областная прокуратура.

Когда журналисты спросили осужденных, считают ли они приговор справедливым, Е.Краснощёк покачал головой, М.Присяжнюк сказал «нет», а А.Погосян промолчал.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. Девушка умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, где она находилась с 16 марта и перенесла несколько операций.

Слушания по делу начались 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева.

Все трое обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Е.Краснощёку, кроме этих двух статей, инкриминируют еще и ч.3 статьи 153 УK Украины (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).