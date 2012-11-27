Процедура выдачи из моргов тел покойников не изменилась

В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что процедура выдачи из моргов тел покойников в связи со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса не изменилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины Роман Андреев.

По его словам, в последнее время в некоторых СМИ появился ряд публикаций, в которых неверно комментируются нормы УПК, связанные с выдачей родственникам тел умерших.

«Хочу сказать, что ничего с точки зрения осмотра, выдачи трупа не изменилось. Правоотношения, сложившиеся в этом направлении, регулировались инструкцией, которая действовала с 25 октября 2011 года, и в этой инструкции регламентировался порядок выезда на осмотр места трупа, изучение, проведение судебно-медицинской экспертизы и выдачи тела родным», - сказал Р.Андреев.

При этом он отметил, что, согласно этой инструкции, которая действовала до 19 ноября (до вступления в силу нового УПК - УНИАН), не проводилось вскрытие людей преклонного возраста, людей, длительное время болевших тяжелыми болезнями и умиравших дома. По словам Р.Андреева, этих покойников осматривали участковые инспекторы при участии медицинских работников, после чего заключение поступало в больницу, в которой родственники умершего получали справку о смерти.

«На сегодняшний день эта норма была перенесена в инструкцию, которая была разработана и сегодня подписана генеральным прокурором, министром внутренних дел и министром здравоохранения. На сегодняшний день порядок выдачи трупа не изменился. На сегодняшний момент никто не будет делать вскрытие трупов бабушек, дедушек, трупов людей, которые умерли своей смертью дома и при этом имели тяжелые болезни», - заверил Р.Андреев.

При этом он отметил, что вскрытие тел будет проводиться только в тех случаях, если они будут иметь признаки насильственной смерти.

По словам Р.Андреева, граждане не должны беспокоиться по поводу того, что тела умерших родственников долгое время не будут выдавать из моргов или долгое время прокуроры не будут давать разрешение на вскрытие.

«Все будет делаться в максимально сжатые сроки, и этот период не будет продлен в связи с введением нового Уголовного процессуального кодекса», - заверил представитель Генпрокуратуры.