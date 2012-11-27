Законопроекта об изменениях к законодательству о трансплантации органов не существует

Законопроекта о внесении изменений в законодательство о трансплантации органов не существует, в Верховную Раду подана лишь концепция развития службы трансплантации органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Министерства здравоохранения Руслан Салютин сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня законопроекта о внесении изменений в закон о трансплантации не существует. Есть определенная концепция развития службы, которая была разработана рабочей группой специалистов-трасплантологов всех региональных центров трансплантации. Это – концепция. Ее передали в Верховную Раду для предварительного рассмотрения, поскольку ни один законопроект Минздрава не может быть несогласованным, по крайней мере, на начальном этапе, с комитетом ВР. В любом случае, наша группа обязательно будет консультироваться, и проводить рабочие встречи с Комитетом ВР по вопросам здравоохранения», - отметил Р.Салютин.

Он подчеркнул, что в концепции есть два основных момента - это, в частности, и норма «презумпции согласия/несогласия».

«Но это не является самым главным на сегодняшний день. Самое главное, что имеется в виду, - изменение структуры трансплантационной службы, создание единой структуры, которая координировала бы все направления развития службы – от трансплантации органов до трансплантации клеток. Нужен реестр потенциальных доноров, служба транспланткоординации, ряд специальных реестров и норм, которые есть в цивилизованных странах. Мы идем по европейскому пути. Планируется реорганизация координационного трансплантационного центра. Сейчас он потерял свои полномочия фактически полностью», - отметил Р.Салютин.

Он подчеркнул, что украинская трансплантология дошла до точки невозвращения.

«В Украине – родине трансплантации – этой отрасли не существует. Сто трансплантаций в год, которые выполняются в семи трансплантационных центрах страны, – это ничтожно мало, по сравнению с тем, сколько трансплантаций выполняется в Европе, США и азиатских странах. Это ничтожно мало по сравнению с тем, сколько трансплантаций органов и тканей необходимо нашим гражданам», - отметил Р.Салютин.

По его словам, в нашей стране анатомический материал для трансплантации от умерших доноров берут лишь для 20-23 операций в год.

«Трупной трансплантации в Украине почти нет. Это проблема общества, общественных, религиозных организаций, которые не объясняют людям важность вопроса», - убежден Р.Салютин.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины передало в Верховную Раду законопроект, позволяющий использовать органы украинцев после их смерти, если они не написали отказ от этого при жизни.

Главный трансплантолог Минздрава Александр Никоненко пояснил, что в Украине 7 центров трансплантации готовы к постоянной работе, но трупное донорство практически блокировано.

«У нас в стране делают сотню пересадок почек в год, одну - сердца, и 12-14 - печени. При этом ежегодно в трансплантации почки нуждаются более 2000 человек, печени - около 1000, сердца - 500-700», - объяснил он.

А.Никоненко отметил, что в настоящее время после смерти человека согласие на пересадку его органов должен дать родственник, но он находится в тяжелом психологическом состоянии, и чаще всего отказывает.

По его словам, при разработке закона авторы ориентировались на опыт России, Беларуси, Италии, Австрии.

После принятия закона все украинцы станут потенциальными донорами. Им 2 месяца будут разъяснять, что они могут отказаться от сдачи органов: для этого нужно будет написать заявление и отнести в поликлинику по месту жительства, или даже отправить по электронной почте Госслужбе по трансплантации. Это ведомство создаст единый реестр отказчиков, а также будет контролировать работы по забору органов и поиск потенциальных доноров.

В больницах будут работать специалисты, которые будут подыскивать потенциальных доноров в отделениях реанимации, и информировать о них центры по забору органов.

«Если консилиум медиков в больнице констатирует смерть мозга пациента, то после беседы с родственниками органы человека смогут изъять», - отметил А.Никоненко и добавил, что даже после принятия закона родственники смогут запретить изымать органы умерших.

Трансплантолог признает, что в Украине население крайне отрицательно относится к презумпции согласия, и поэтому нужно, чтобы известные люди - спортсмены, политики, звезды - публично поддержали этот законопроект.

По словам медицинского адвоката Людмилы Солоп, закон может быть полезен, но нужно видеть, какие в нем предусмотрены механизмы против злоупотреблений. Среди возможных рисков - то, что трансплантология предусматривает не только пересадку внутренних органов, но и сухожилий, мышц, кожи. То есть, человека смогут просто разобрать на органы, и родственникам даже нечего будет похоронить.

Еще один риск, о котором напоминают юристы - некачественные органы для трансплантологии, и процветание «черного» рынка органов.

Авторы закона заверяют, что такие злоупотребления будут невозможны благодаря строгому контролю. «У нас в стране «черная» трансплантология в принципе невозможна», - заверяет главный трансплантолог Украины.