Стало известно, когда выпадет снег

Начиная с 2-3 декабря на территории Украины будет образовываться снежный покров, а дороги покроются гололедицей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Украинского метеорологического центра МЧС Украины Анатолий Прокопенко.

«Начало зимы действительно будет иметь зимний характер и следовательно ситуация значительно ухудшится по сравнению с последним временем», - сказал он.

Кроме того, А.Прокопенко добавил, что количество осадков не будет превышать 5-10 мм, но снег будет идти постоянно в первой декаде декабря, создавая проблемы для коммунального хозяйства и автомобилистов.

Также этот период будет характеризоваться гололедицей в центре, на востоке и на юге Украины, сообщил он.

В свою очередь, заместитель директора Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что на случай понижения температуры воздуха предусмотрено разворачивание более 300 пунктов обогрева.