В Украину идет тепло - до +15°

В Украине до конца ноября сохранится осенний характер погоды с туманами и дождями, но достаточно высокой, как для этого периода, температурой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра МЧС Украины Анатолий Прокопенко.

По его словам, самым теплым днем должно стать 30 ноября: 0-4 градуса ночью и 9-15 днем.

27 ноября небольшой дождь и мокрый снег прогнозируются лишь ночью в северо-восточных и восточных областях, ночью и утром на юге Украины туман, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, в Карпатах днем отдельные порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью будет составлять от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.

28-29 ноября существенных осадков не ожидается, местами туманы. Температура будет составлять 0-5° тепла ночью и 4-9° тепла днем.

30 ноября и 1 декабря, сообщил А.Прокопенко, временами дожди, в Карпатах и восточных областях 1 декабря с мокрым снегом.

Кроме того, начиная с 1 декабря, в западных, северных и в большинстве центральных областей произойдет снижение температуры на 3-6 градусов.

«В дальнейшем произойдет существенное изменение погодных условий, мы ожидаем неблагоприятные погодные условия: дожди будут постепенно переходить в мокрый снег и снег», - сказал А.Прокопенко и добавил, что произойдет похолодание до 2-8 градусов мороза, местами до минус 10-12° ночью, и до 0-6° мороза днем.