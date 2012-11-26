Украине нужны кардиоцентры - Азаров

Премьер-министр Николай Азаров выступает за создание межрегиональных кардиохирургических центров в крупных городах Украины.

О этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Необходимо создать пять межрегиональных кардиохирургических центров в наших крупных городах. По большому счету, в Киеве за последние годы уже создана система оказания современной медицинской помощи в области кардиологии и для детей, и для взрослого населения. Теперь дело стоит за регионами", - сказал Н.Азаров.

По его словам в таких центрах, как Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова Академии медицинских наук Украины безусловно, можно продолжать работу с тем, чтобы высококвалифицированные хирурги могли в полной мере использовать свои возможности.