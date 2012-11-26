На ЧАЭС подняли части арки нового «Укрытия»

В субботу, 24 ноября, на площадке объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС был выполнен первый подъем восточной части арки весом 5300 тонн на 22 м.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении ЧАЭС, это стало очередным достижением в строительстве нового безопасного конфайнмента.

Всего для восточной части арки будет выполнено три подъема.

23 ноября была проведена полная проверка металлоконструкций арки и системы поддомкрачивания, а также выполнена нагрузка данной системы на 100% путем поднятия арки на 100 мм. После чего сделан контроль работоспособности системы поддомкрачивания и геодезическая съемка положения металлоконструкций арки и фундаментов. Подъемные операции выполняются с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов, которые размещены на 10 подъемных башнях, каждая высотой 45 м.

До первого подъема арки был выполнен огромный объем подготовительных работ, отмечают на ЧАЭС. Проведена очистка территории от деревьев, кустарников и строительного мусора после демонтажа зданий и сооружений. Вывезено с промышленной площадки объекта «Укрытие» более 57733 кубометров технологических материалов и твердых РАО. Выполнено строительство фундаментов арки и подъемных башен, а также платформы монтажной зоны площадью 57667 кв. м.