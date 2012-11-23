Украинские женщины страдают от семейного насилия

В 2011 году в Украине было зафиксировано почти 115 тысяч случаев семейного насилия в отношении женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Международного благотворительного фонда «Украинский фонд общественного здоровья», 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот же день начинается Международная акция «16 дней против насилия».

По данным фонда, ежегодно в Украине фиксируется более 100 тысяч случаев насилия в семьях. В 2011 году зафиксировано 126 514 таких случаев, причем 90% из них (113 872 случая) – это насилие в отношении женщин. Но реально эта цифра, по мнению экспертов, больше, как минимум, в 4 раза. Женщины в Украине сталкиваются с физическим, сексуальным, психологическим и экономическим насилием.

Сегодня представители разных государственных ведомств, задействованных в решении проблемы насилия в отношении женщин, вместе с общественными организациями объединились в рамках инициативы «Свобода от насилия: действуем вместе!».

«Чтобы уменьшить уровень насилия в отношении женщин, украинское общество должно, во-первых, изменить отношение к насилию, - отметила Галина Скипальская, исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Украинский фонд общественного здоровья».– Необходимо принять нулевую терпимость к насилию, когда ничего не может служить его оправданием – несвоевременно приготовленный ужин, якобы спровоцированная женщиной ревность, или другое, так сказать, «неправильное поведение». Это должны понять и женщины, и мужчины, а также работники государственных служб, которые должны помогать, – представители органов исполнительной власти, милиция, социальные работники, медики. Во-вторых, государство должно объединить усилия этих структур, чтобы решить проблему насилия. Между ними необходимо наладить такое взаимодействие, при котором каждый случай будет передаваться от одного ведомства другому, в зависимости от потребностей женщины, учитывая все обстоятельства. Пилотный проект по такому взаимодействию сейчас реализуется в г. Киеве».

«Сейчас в рамках инициативы: «Свобода от насилия: действуем вместе!» продолжается работа над межведомственным документом – протоколом, который детально будет регламентировать взаимодействие между органами исполнительной власти, социальными работниками, милицией и медиками относительно своевременного выявления случаев насилия и оказания эффективной помощи лицам, пострадавшим от насилия. Пока такая модель сотрудничества отрабатывается в Киеве. Планируется, что после успешной апробации этот межведомственный документ будет утвержден законодательно», – подчеркнул Вячеслав Коломиец, заместитель министра социальной политики Украины.

«Дело в том, что ведомства должны эффективно взаимодействовать и передавать случаи друг другу, – сказал Валерий Танцюра, директор Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. – Например, милиция, которая приезжает по вызову, должна фиксировать все случаи и обязательно передать информацию другим структурам, на которые возложены функции по вопросам предотвращения насилия в семье. О случае должна знать социальная служба, специалисты которой должны комплексно оказать помощь, порекомендовать обратиться к психологу, юристу или в общественную организацию. Также, если пострадавшая от насилия женщина попадает в больницу, медики по ее согласию извещают милицию и социальную службу».

В рамках инициативы «Свобода от насилия: действуем вместе!» в Киеве уже предоставляются услуги пострадавшим от насилия женщинам и осуществляется корректирующая работа с их партнерами, которые совершают насилие. Также планируется создать социальную квартиру, куда сможет прийти беременная или женщина с ребенком, если она оказывается на улице, или же попала в сложные жизненные обстоятельства. В этой квартире смогут одновременно проживать до 6 женщин с детьми.

Детальнее узнать об услугах для пострадавших от насилия женщин, а также получить консультации можно, позвонив на Национальную «горячую линию» по вопросам предотвращения насилия: 0 800 500 335 (звонки в пределах Украины бесплатны) и 386 (с мобильных операторов МТС, Киевстар, Life и Beeline) (функционирует при поддержке Международного женского правозащитного центра «Ла Страда – Украина»).