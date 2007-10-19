Главным инспектором по контролю качества лекарств назначен Данилов

Распоряжение принято на заседании Кабмина

Кабинет министров Украины назначил Сергея ДАНИЛОВА Главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств. Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее распоряжение № 894-р было принято на заседании Кабмина 17 октября. Другим распоряжением - №893-р - С.ДАНИЛОВ был освобожден от должности заместителя председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

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