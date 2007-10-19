Главным инспектором по контролю качества лекарств назначен Данилов
16:51, 19 октября 2007Страна
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Распоряжение принято на заседании Кабмина
Кабинет министров Украины назначил Сергея ДАНИЛОВА Главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств.
Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее распоряжение № 894-р было принято на заседании Кабмина 17 октября.
Другим распоряжением - №893-р - С.ДАНИЛОВ был освобожден от должности заместителя председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
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