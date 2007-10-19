20 октября - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Указом Президента Украины от 17 января 2005 года № 42/2005 введено ежегодное проведение 20 октября Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Заболеть раком молочной железы может любая женщина, однако у одних риск заболевания высокий, а у других – низкий. Не лишены этого риска и мужчины, однако свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы – женщины. Факторы, которые повышают риск заболевания, следующие: возраст свыше 40 лет; наследственная и семейная склонность; поздняя менопауза; раннее начало месячных (до 12 лет); поздние первые роды (в возрасте свыше 30 лет) или их отсутствие; прерывание беременности; фиброзно-кистозная мастопатия; ожирение; курение.

Как и во всем мире, заболеваемость раком молочной железы в Украине растет – в среднем на 1-2% за год – и в настоящее время в структуре онкопатологии женщин рак грудной железы занимает одно из первых мест. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы, и каждый час от него умирает одна женщина. В целом ежегодно это грозное заболевание забирает жизнь почти 7, 5 тыс. женщин по всей Украине.

К сожалению, именно позднее выявление этого заболевания является одной из главных причин того, что хотя в мире заметна тенденция к снижению смертности (в среднем на 1% за год), в Украине рост заболеваемости сопровождается высоким уровнем смертности. Рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у четверти украинских пациенток, и половина из них умирает уже на протяжении первого года после выявления.

Не последнюю роль в позднем обращении к врачам играет неосведомленность общества о настоящем состоянии проблемы рака грудной железы, неконтролируемый государством стихийный расцвет саморекламы «народных исцелителей», некомпетентных и, обычно, непорядочных людей, а не врачей-профессионалов. Из-за неправильного лечения больные упускают время, а болезнь набирает обороты.

Необходимо отметить, что продолжительность нормальной жизни больных раком молочной железы после установления диагноза на начальных стадиях болезни (так называемая нулевая, первая и максимум вторая – а всех стадий существует пять) и правильно проведенного лечения – свыше 25 лет. То есть, прогноз заболевания зависит от того, насколько своевременно удалось диагностировать болезнь!

Основными методами, которые позволяют своевременно обнаружить это заболевание, является самообследование молочных желез; клиническое обследование молочных желез; маммография. С целью уточнения диагноза врач может назначить также некоторые другие обследования.

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