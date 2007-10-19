Фонд «Украина 3000» провел первую встречу членов Опекунских советов

19 октября 2007 года Международный благотворительный фонд «Украина 3000» провел первую всеукраинскую встречу членов Опекунских советов программы «От больницы к больнице».

Как сообщили УНИНА в пресс-службе фонда, мероприятие собрало свыше 50 активнейших представителей всех Опекунских советов больниц – участниц программы «От больницы к больнице», которые за время своей работы оказали весомую благотворительную помощь больницам.

Первая всеукраинская встреча членов Опекунских советов программы «От больницы к больнице» организована с целью обсуждения основных результатов работы Опекунских советов и планов дальнейшей работы. В ней приняли участие председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, члены Наблюдательного совета фонда «Украина 3000», представители Опекунского совета благотворительного фонда «Детская больница будущего», крупнейшие благотворители программы «От больницы к больнице» и др.

Выступая перед собравшимися, Е.ЮЩЕНКО рассказала о программе «От больницы к больнице», истории ее возникновения и результатах, которых удалось достичь за два года существования программы. Она сообщила, что за это время фонд «Украина 3000» совместно со своими партнерами оказал благотворительную помощь детским больницам на сумму около 25 миллионов гривен. За счет этих средств были проведены ремонтные работы в отделениях больниц, приобретено необходимое медицинское оборудование, проведено обучение специалистов за рубежом.

Е.ЮЩЕНКО также рассказала об эффективности института Опекунских советов при больницах на Западе, добавив, что быть активным членом Опекунского совета в западных странах считается чрезвычайно почетным.

«Приглашая вас на первую всеукраинскую встречу членов Опекунских советов программы «От больницы к больнице», мы просили руководство больниц предоставить основную информацию о работе, проведенной вашими Опекунскими советами. Нам хотелось увидеть первые результаты вашей работы и услышать о дальнейших планах. И очень приятно, что работа большинства Опекунских советов является эффективной и ощутимой помощью больницам», – подчеркнула Е.ЮЩЕНКО и выразила надежду, что работа многих Опекунских советов еще больше активизируется после сегодняшней встречи.

«Мы планируем, что и работники, и члены Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» будут принимать участие в мероприятиях, организованных Опекунскими советами, – сказала Е.ЮЩЕНКО. – Мы хорошо осознаем, что организовать работу Опекунских советов на высшем уровне – это не простая задача для всех нас. Однако, мы очень верим, что со временем такая деятельность станет общей нормой для всех бизнесменов Украины».

Перед участниками встречи также выступили представители Опекунского совета благотворительного проекта «Детская больница будущего» – народный депутат Украины V созыва, председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА и председатель правления благотворительного фонда «Развитие Украины» Наталия ИЗОСИМОВА, врачи, члены Опекунских советов, представители благотворительных фондов и благотворители.

Во время встречи состоялась презентация сайта программы «От больницы к больнице», который должен стать основным источником освещения информации работы Опекунских советов.

Также во время мероприятия был официально презентован новый проект Фонда «Украина 3000» – «Арт-терапия в детских больницах».