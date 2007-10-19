Строитель с полтораметровым стержнем шокировал медиков

В Симферополе (Крым) 42-летний строитель, упав с лестницы, «насел» подмышкой на полтораметровый штырь. В травматологию 6-й горбольницы мужчина добрался... самостоятельно.

«Увидев страдальца, сидевшего в коридоре, у которого из подмышки торчал полтораметровый штырь, врачи пришли в ужас», - сообщили в пресс-службе крымского Отдела МЧС.

Мужчину направили в приемный покой. Вытягивать металлическую конструкцию из тела медики побоялись – неизвестно, насколько травмированы были сосуды. Стержень решили срезать, чтобы сделать рентген и оказать последующую помощь. В больницу были вызваны спасатели МЧС. С помощью пневмоножниц они «откусили» конструкцию, которая оказалась частью каркаса выносной палатки.

Обстоятельства события выясняются. Сейчас о пострадавшем строителе заботятся медики.