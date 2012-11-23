В центре Киева горел элитный ресторан: погибли люди

Сегодня, 23 ноября, в 02.50 в Печерском районе Киева на ул. Владимирский спуск, 2-Е, в одноэтажном здании ресторана „Аура” (находится на реконструкции) возник пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате пожара погибли 2 человека, огнем уничтожено около 500 кв. м здания. В 04.47 подразделениями МЧС в составе 17 отделений на основной и специальной технике пожар ликвидирован.