Врачи достали из носа пациентки зубную щетку

Индийские доктора удалили из носа своей пациентки зубную щетку. По словам женщины, она понятия не имеет, каким образом щетка длиной 7,5 см смогла уместиться в ее ноздре.

31-летняя пациентка говорит, что обратилась в больницу города Мумбаи после двух месяцев постоянной головной боли. Сделав рентген носовой полости, врачи были шокированы, увидев внутри обломок зубной щетки.

Как сказала женщина, кусок предмета мог остаться в носу после того, как ее муж толкнул ее, когда она чистила зубы.

"Я осталась стоять, держа в руке нижнюю часть зубной щетки, но не могла понять, куда делась остальная часть. Вскоре после этого у меня начала идти кровь носом, - говорит она. - Еще через некоторое время мне стало трудно дышать, а из носа стал доноситься неприятный запах. Меня стала мучить бессонница, так как мне трудно было справляться с одышкой".

"Запах из ее носа был настолько сильным, что его можно было почувствовать на расстоянии полметра. Если бы предмет попал ей в трахею, случай стал бы смертельным", - сказал доктор Каушал Шес, проводивший операцию по извлечению постороннего предмета.

Корреспондент.net