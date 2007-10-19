Аспирин эффективен только для мужчин

Некоторые представления о полезных свойствах аспирина оказались сомнительными. Так, например, оказалось, что этот препарат способен предотвратить сердечный приступ только у мужчин. На женщин это лекарство практически не действует.

Ученые достаточно долгое время ломали голову над тем, почему лечебный эффект аспирина по-разному проявляется в различных испытаниях. Одни эксперименты не показывали никаких различий между аспирином и плацебо. Другие же напротив доказывали, что этот препарат способен снизить риск сердечного приступа на 50%.

Однако, в конце концов ученые нашли ответ на вопрос. Как оказалось, свойства аспирина напрямую зависят от пола человека. Это смог доказать в ходе испытаний доктор Джеймс Хогг из Центра сердечно-сосудистых и легочных исследований. Он утверждает, что защитные свойства аспирина проявляются только в организме человека мужского пола. Ученые провели анализ результатов 23 опубликованных отчетов о клинических испытаниях аспирина. В этих экспериментах участвовало более 113 тыс. человек.

Доктора наук, занимавшиеся этим вопросом, вывели соотношение мужчин и женщин, участвовавших в этих исследованиях. Независимый эксперт доктор Дон Син сделал вывод: "У мужчин аспирин явно предотвращал появление сердечных приступов, тогда как для женщин действие аспирина вовсе не очевидно".

Однако, ученые не могут еще до конца обосновать, почему аспирин по-разному действует на мужчин и женщин. Однако последние эксперименты показали, что мужчины и женщины имеют существенные различия в структуре и физиологии кровеносных сосудов сердца. "Наши результаты служат предостережением клиницистам, прописывающим женщинам аспирин для предотвращения сердечных приступов, особенно в случае первичного обращения, – говорит доктор Син. – Будут ли для женщин эффективны другие фармацевтические средства, могут показать только будущие исследования".

Стоит отметить, что ежедневно 23 миллиона человек принимают аспирин. Таким образом, только жители Соединенных штатов Америки принимают в год 20 000 тонн этого препарата. Ацетилсалициловая кислота (общепринятое название аспирина) создана из химического вещества ацетилсалицилата, который предотвращает слипание тромбоцитов. Это в свою очередь предотвращает образование тромбов у людей. Однако, ранние исследования аспирина в 1970-х и 1980-х годах не подтвердили, что лекарство способно предотвращать сердечные приступы у больных людей. Позже было доказано, что люди, часто употребляющие аспирин подвержены дистрофии жёлтого пятна сетчатки. Таким образом, аспирин негативно влияет на зрение человека.

utro.ua