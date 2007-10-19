Уличный дантист пломбирует зубы за доллар

В Индии работают 80 тыс. дипломированных стоматологов. Невзирая на это, на улицах больших городов до сих пор можно встретить зубодеро в, которые лечат зубы дедовскими методами, сообщает газета "По-украински".

Их услугами пользуются только самые бедные. Уличные стоматологи берут 1–2% от той суммы, которую нужно выложить в клинике. Но и методы у них соответствующие. Никакой анестезии при лечении не предусматривается, поэтому клиенты часто теряют сознание от боли. Кровь и слюну они сплевывают в уличную пыль. Однако на нехватку клиентов здесь не жалуются. Индусы привыкли к обслуживанию на улицах. Здесь можно подстричься, помыться, почистить обувь и поесть. Поэтому уличные дантисты работают здесь сотни лет. А первая стационарная стоматологическая клиника появилась только в 1958 году.

Вся семья 50-летнего уличного дантиста Махендера Синаа из города Джайпур — стоматологи. Когда-то этому ремеслу его научил отец. Теперь он передает азы профессии своему сыну. Говорит, даже его братья, которые живут в Англии, — стоматологи. Но у них есть собственные кабинеты.

"Я из бедной семьи. Поэтому работаю здесь. Пытаюсь лечить бедных людей", — говорит Синг.

Он рассказывает, что к нему приходят лечиться даже люди, которые работают в медицинских заведениях. Им нравится, как Синг разговаривает с ними. К тому же уличный дантист берет смешные деньги — где-то доллар за пломбу, немного больше — за отбеливание.