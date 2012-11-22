Депутатов просят отложить закон об общественных объединениях

Общественный совет при Минздраве Украины просит Верховную Раду отложить введение в действие нового закона об общественных объединениях, который сужает и уменьшает их полномочия.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Общественного совета при Минздраве относительно ситуации вокруг введения в действие Закона Украины «Об общественных объединениях» от 22.03 2012 г.

В частности, в обращении Общественный совет при Минздраве обращается к народным депутатам Украины с инициативой срочно внести изменения в Переходные положения принятого Закона Украины «Об общественных объединениях» в части введения его в действие 1 января 2014 года, а не с 1 января в 2013 г., как это предусмотрено законом.

По убеждению членов ОС, закон содержит значительные угрозы для общественных организаций и украинского общества в целом, а поэтому нуждается в изменениях.

В обращении отмечается, что закон перечеркивает достижения более чем 20-летнего возрождения и развития отечественных общественных организаций, поскольку запрещаются местные организации как основа внутреннего демократического устройства организаций; игнорируется естественное право граждан содержать общественные организации; у всех существующих видов самоорганизации граждан и/или юридических лиц изымаются все функции, связанные с профессиональным саморегулированием и самоуправлением, и пр.

Также данным законом общественным организациям навязываются функции и формы деятельности, свойственные частным предприятиям, - неограниченная коммерческая деятельность; возможность закрытого членства при наличии 2-х учредителей; обособленные назначаемые подразделения – вместо местных организаций и прочее, утверждают в ОС при Минздраве.

Более того, говорится в обращении, «значительно усиливается и устанавливается тотальный, мелочный, не обоснованный контроль государственной бюрократии над деятельностью общественных организаций, что неминуемо будет порождать пустую трату общественной энергии, времени и средств».

Общественный совет при Минздраве считает неприемлемым сужение и уменьшение полномочий общественных организаций, что вытекает из данного закона.

«Подобные законодательные новации кардинально расходятся с европейскими принципами развития гражданского общества и противоречат задекларированной Президентом, правительством и Верховной Радой Украины стратегии евроинтеграции нашего государства, обеспечения участия общественности в управлении государственными делами, миссии и роли общественных организаций в жизни общества», - заявляют в Общественном совете.

В связи с этим он предлагает всем Общественным советам при министерствах и ведомствах, государственных администрациях Украины, органах местного самоуправления, активным общественным организациям выразить свое отношение к указанному закону, а также предоставить свои дополнения, предложения, замечания, рекомендации или возражения; подготовить предложения относительно дальнейших практических шагов по подготовке и продвижению цивилизованного законодательного регулирования развития гражданского общества в Украине.

Общественный совет при Минздраве Украины поддерживает идею проведения 14 декабря 2012 года Форума общественных организаций Украины и предлагает принять на нем обращение к народу Украины, ко всем видам объединений граждан, а также к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинету министров Украины относительно Закона Украины «Об общественных объединениях».

Также предлагается на Форуме создать Межотраслевую рабочую группу общественных организаций Украины по развитию законодательного и нормативного обеспечения деятельности институтов гражданского общества в Украине.