Свыше 180 тыс. украинцев заболели за неделю гриппом и ОРВИ

В Украине за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 180 тыс. 233 человека, из них 67,2% - дети.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Общая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения Украины составила 39,5 случаев на 10 тысяч, что на 5,7% больше, чем на прошлой неделе, говорится в сообщении.

При этом в Минздраве подчеркивают, что общие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю не превысили эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от 3,4% в Луганской до 68,3% в Ивано-Франковской областях.

За 12-18 ноября на территории Украины летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года, утверждают в министерстве.

Общее количество вакцинированных против гриппа за отчетную неделю составило 152 тыс. 294 человека.