В дни Новогодних праздников выходными будут 30-31.12 и 1.01

В дни Новогодних праздников выходными будут 30 и 31 декабря 2012 года, а также 1 января 2013 года.

Об этом сообщается на странице премьер-министра Николая Азарова в Facebook.

В частности, согласно уточненным на странице Н.Азарова данным, исходя из постановления Кабмина, рабочий день с понедельника, 31 декабря, перенесен на субботу, 29 декабря.

Таким образом, выходными будут 30, 31 декабря и 1 января.

Кроме того, выходными днями будут 5, 6 и 7 января.