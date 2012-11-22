Антимонопольному комитету не понравилась реклама «Амизона»
Оштрафовал производителя на 7,6 млн грн
Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала на 7,6 млн грн ПАО «Фармак» (г. Киев) за распространение обманчивой рекламы лекарственного средства «Амизон».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Как установил Комитет, общество распространило неправдивые сведения во время рекламирования этого препарата на телевидении.
В частности, рекламный ролик содержал следующее утверждение: «9 из 10 украинцев выбирают именно «Амизон».
Как следствие, у граждан могло сложиться впечатление, что 90% – это процент от всего количества украинцев, которые являются потребителями «Амизона», отметили в АМК.
На самом деле, как показало маркетинговое исследование, на которое и ссылается ПАО «Фармак» в этом рекламном ролике, 90% – это лишь то количество людей, которые болели гриппом, простудой и кашлем, и при этом использовали лекарственное средство «Амизон».
Вместе с тем, процент всех потребителей, которые принимали препарат «Амизон», по информации того же исследования, составлял лишь 6,2%, отмечается в сообщении.
Расследованием установлено, что во время проведения рекламной кампании лекарственного средства «Амизон» значительно возросли объемы его реализации. Так, в ноябре 2011 года объемы реализации препарата увеличились по сравнению с ноябрем 2010 года на 346,82 процента – с 194,8 тыс. шт. до 675,6 тыс. шт.
Следовательно, распространение на телеканалах Украины рекламного ролика могло способствовать выбору потребителями именно этого препарата, и в результате повлиять на объем реализации лекарственного средства «Амизон».
Нарушение прекращено, сообщили в АМК.