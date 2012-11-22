На Новый год у украинцев будет три выходных дня
08:33, 22 ноября 2012Страна
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31 декабря, 1 и 2 января
На Новый год у украинцев будет три официальных выходных дня.
Об этом сообщается на страничке премьер-министра Николая Азарова в Facebook.
В частности, согласно постановлению Кабмина, рабочий день с понедельника 31 декабря перенесен на субботу 29 декабря.
Таким образом, выходными будут 31 декабря, 1 и 2 января.
Затем выходные будут 6, 7 и 8 января на Рождество, отмечается в сообщении.
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